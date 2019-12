OM : Radonjic est un « petit génie », inutile de bosser à l’entraînement

Dans : OM.

Longtemps muet à l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic se montre particulièrement efficace dans son rôle de joker. Un réveil qui n’étonne pas ceux qui l’ont connu en Serbie.

On l’appelle désormais « NR7 ». Le surnom utilisé sur les réseaux sociaux est évidemment moqueur, mais il prouve à quel point Nemanja Radonjic s’est métamorphosé depuis quelques rencontres. Alors qu’il n’avait jamais été décisif depuis son arrivée à l’été 2018, l’ailier de l’Olympique de Marseille vient d’inscrire quatre buts lors de ses cinq dernières apparitions, toutes en tant que remplaçant. Forcément, tout le monde est bluffé en France, sauf peut-être Damien Le Tallec, le milieu de Montpellier qui a côtoyé le Serbe pendant une saison à l’Etoile Rouge de Belgrade (2017-2018).

« Ici, c'est un autre monde que la Serbie où c'était un phénomène qui se baladait. Là où ses accélérations passaient tout le temps là-bas, c'est plus compliqué en Ligue 1. Mais c'est un petit génie et il est en train de montrer ce qu'il sait faire, a commenté le Montpelliérain contacté par le quotidien Le Parisien. C'est un super mec, mais il sait qu'il a beaucoup de talent et il ne se défonce pas à l'entraînement. Son moment, c'est quand on lui transmet le ballon et qu'il est en confiance. Quand on le voit tenter certains trucs, on peut se dire qu'il est fou. Mais quand ça passe… » Apparemment, son implication à l’entraînement n’est toujours pas suffisante puisque le coach André Villas-Boas refuse de le titulariser.