OM : Radonjic déjà vendu au mercato, cette erreur le rendrait fou !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade pour 12 ME au mercato, Nemanja Radonjic peine à s’imposer du côté de l’Olympique de Marseille. Il faut dire qu’avec 5 matchs de L1 et 4 matchs de Ligue Europa au compteur, l’international serbe n’a pas vraiment eu sa chance. Une gestion discutable de la part de Rudi Garcia, lequel n’a absolument pas aidé les recrues dans leur intégration lors des six derniers mois. Et qui incite Jean-Charles De Bono à pousser un petit coup de gueule envers le coach phocéen. Tout en clamant haut et fort que Marseille doit garder Nemanja Radonjic cet hiver, malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens dont Stuttgart.

« C’est un jeune joueur qu’on a payé cher. On lui met déjà sur le dos le prix de ce transfert… Il n’a pas d’expérience au haut niveau mais pour moi, ce jeune joueur semble avoir beaucoup de qualités. Footballistiquement parlant, je pense qu’il a quelque chose. C’est mon point de vue, je peux me tromper. Il est capable de faire de belles choses dans un rôle où il doit jouer. On en revient au rôle du coach là-dedans. Est-ce que tu le mets dans les meilleures conditions de jeu pour qu’il puisse s’exprimer ? Ou tu le fais jouer 20,30 minutes et tu le fais sortir, tu le mets dans un match pourri dans une équipe sans les titulaires… Pour s’y retrouver dans ce transfert avec un jeune joueur qui ne parle pas français et qui arrive dans un nouveau pays, il faut le mettre dans les meilleures conditions » a expliqué le consultant du site Football Club de Marseille. Du côté de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta, il serait fort surprenant que l’on accepte de se déjuger aussi rapidement en se séparant dès cet hiver du jeune Serbe…