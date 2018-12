OM : Marseille prêt à déjà brader un renfort 2018 à 16ME !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Andoni Zubizarreta n'était pas peu fier l'été dernier en évoquant la signature de Nemanja Radonjic à l'Olympique de Marseille, le directeur sportif de l'OM étant allé chercher le milieu offensif serbe à l'Etoile Rouge de Belgrade pour 14ME plus 2ME de bonus. « Radonjic est un joueur dont on aura besoin dans la saison. On aura beaucoup de matchs. Ce n'est pas seulement un investissement pour le futur. Dans le football, le futur c'est hier. On travaille dans le présent », avait lancé Zubi lors de la présentation officielle de Nemanja Radonjic.

Six mois plus tard, et sans être désagréable avec Radonjic, force est de constater que ce dernier n'a rien prouvé sous le maillot de l'Olympique de Marseille, ses apparitions devenant même de plus en plus rares. Et ce dimanche, la presse allemande affirme que la carrière marseillaise de l'ancien joueur de l'Etoile Rouge pourrait être très courte. En effet, Sport 1 indique que plusieurs clubs de Bundesliga auraient un oeil sur le milieu serbe de l'OM, et si certaines équipes souhaitent éventuellement un simple prêt dès ce mois de janvier, c'est un transfert définitif qui est envisagé pour le prochain mercato, Stuttgart étant très tenté par l'idée d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. Reste à savoir si les dirigeants marseillais accepteront aussi vite l'idée de se déjuger aux yeux des supporters de plus en plus consternés par les récents transferts.