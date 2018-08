OM : Radonjic après Caleta-Car, l'OM martyrise Séville au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après Duje Caleta-Car, l’OM s’est offert une deuxième recrue ce week-end : Nemanja Radonjic. RMC Sport et La Provence sont unanimes, l’international serbe de 22 ans va rejoindre le club phocéen au lendemain du tour de barrage de Ligue des Champions de l’Etoile Rouge de Belgrade contre le Red Bull Salzbourg, une vielle connaissance de Marseille. Et selon la radio, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont réussi à griller, pour la deuxième fois en deux mois, le FC Séville dans ce dossier.

« L'OM a battu le FC Séville sur ce dossier. Le club espagnol avait tout fait pour signer le joueur » explique Mohamed Bouhafsi. Pour rappel, la formation andalouse avait été un sérieux concurrent de l’Olympique de Marseille dans le dossier Duje Caleta-Car, surenchérissant régulièrement afin d’obtenir le renfort du Croate. Mais finalement, c’est Marseille qui avait raflé la mise en dépensant 19ME. Bis repetita dans le dossier Nemanja Radonjic, qui va rallier la cité phocéenne pour une somme comprise entre 12 et 14ME bonus compris. Une sacrée performance, qui prouve que l’OM est définitivement entré dans une autre sphère grâce à sa direction actuelle…