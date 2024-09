OM ‍: Rabiot pousse ce joueur dehors

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Adrien Rabiot sera dans le groupe de l'OM pour le match de ce dimanche soir, mais il ne débutera pas. Cependant, sa signature à Marseille va pousser un joueur sur le banc et forcément c'est regrettable.

Roberto De Zerbi l'a confirmé à la veille du déplacement de l'Olympique de Marseille à Strasbourg, Adrien Rabiot fera le voyage en Alsace et pourrait même entrer en fin de match si le besoin s'en faisait ressentir. Cependant, l'entraîneur italien admet qu'il patientera encore un peu pour compter sur un milieu de terrain à 100%, et la prochaine trêve internationale pourrait même contribuer à cela, sauf si Didier Deschamps convoque l'ancien joueur de la Juventus. Mais à brève échéance, c'est une évidence, Adrien Rabiot va devenir un cadre indiscutable du onze marseillais, sa signature à l'OM, il y a deux semaines, ayant été un vrai coup de tonnerre dans le paysage de la Ligue 1. Oui, mais voilà, pour titulariser Rabiot, Roberto De Zerbi va devoir sacrifier un joueur. Et c'est là que le bât blesse.

Rabiot titulaire indiscutable à l'OM évidemment

OM : Rabiot donne la nausée à Mamadou Sakho https://t.co/GKks8lk08J — Foot01.com (@Foot01_com) September 28, 2024

N'étant pas du genre à tergiverser dans ses choix, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille devrait sacrifier Geoffrey Kondogbia, alors que ce dernier réalise d'excellentes performances depuis le début du championnat. C'est du moins ce que pense Benoît Cheyrou, ancien joueur de l'OM et désormais consultant pour le diffuseur de la Ligue 1. « Au regard des premiers matchs de l’OM, je vois difficilement Adrien Rabiot évoluer à un autre poste que celui du milieu à deux avec Pierre-Emile Höjbjerg. C’est évidemment quelqu’un qui va apporter beaucoup. Je suis presque triste pour Geoffrey Kondogbia, très bon depuis le début de saison, car j’imagine qu’Adrien Rabiot va jouer à ce poste-là. Il peut apporter davantage dans la projection offensive, sur certaines phases de jeu », explique, dans Le Parisien, Benoît Cheyrou, qui se réjouit tout de même de voir l'ancien titi du PSG revenir en Ligue 1.