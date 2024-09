OM ‍: Rabiot débarque, les Marseillais remercient Veretout

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait une grande opération sur le marché en récupérant Adrien Rabiot libre de tout contrat. Une arrivée qui n'aurait pas été possible sans le départ récent de Jordan Veretout.

A Marseille, l'emballement est total depuis l'annonce de la venue d'Adrien Rabiot. Alors que l'international français cherchait plutôt un défi en Premier League après son départ de la Juventus, il a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Ligue 1 à l'OM. Un choix qui surprend pas mal de monde mais qui ravit les amoureux du club phocéen. Car avec Rabiot, les fans et observateurs de l'OM pensent que le titre en Ligue 1 est plus que jamais accessible. Et ils sont conscients, pour certains, que l'arrivée de l'ancien joueur du PSG n'aurait pas été possible sans le départ récent de Jordan Veretout, qui a lui signé à l'Olympique Lyonnais.

Rabiot à l'OM, merci Veretout

Sur les réseaux sociaux, dont X, nombreux ont été les messages acerbes des supporters marseillais, qui ont remercié ironiquement le milieu de terrain français. « Merci de nous avoir ramené Rabiot mon ami. Ta mission n’est pas finie : tu dois amener l’OL en ligue 2 à présent » ; « Standing ovation pour lui le 2 février au vélodrome » ; « C'est notre espion qui est là pour abattre l'ennemi. Il a réussi la première partie du plan. » ; « Merci pour les travaux » ; « t’es le boss que tu penses être vraiment mec » ; « On lui a prêté Luis Henrique , il nous as rendus Garrincha. On lui a donné Veretout , ça nous as permis de prendre Rabiot ! Quel frère ce John Textor » ou encore « Je tiens à remercier l’institution OLYMPIQUE LYONNAIS pour le transfert de VERETOUT Jordan », pouvait-on notamment voir sur l'ancien Twitter. A Adrien Rabiot de désormais répondre aux attentes le concernant. Et cela passera par retrouver du rythme, lui qui n'a plus joué depuis la demi-finale de l'Euro 2024 face à l'Espagne.