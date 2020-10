OM : Qui sont les six joueurs proposés à Marseille comme joker ?

Dans : OM.

L’OM prospecte en France pour remplacer Bouna Sarr au poste de latéral droit. Il n’est pas facile de mettre un nom sur le futur élu.

Alors que le mercato a fermé ses portes, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à remplacer Bouna Sarr, parti lundi au Bayern Munich. La piste menant au Danois Joakim Maehle n’a pas abouti, au grand désespoir de l’intéressé. Cependant, il n’est pas trop tard. Comme le stipule l’article 213-4 du règlement, l’OM peut s’offrir un joker mais celui-ci doit évoluer en France. Un cheminement emprunté déjà l’été dernier pour faire signer Valentin Rongier au-delà des limites du mercato. Ils sont plusieurs sur le territoire français à pouvoir remplacer Bouna Sarr et donc concurrencer Hiroki Sakai, seul arrière droit de métier dans les rangs olympiens.

Selon L’Équipe, six joueurs sortent du lot. Cinq évoluent en Ligue 1, Fabien Centonze (Metz), Kenny Lala (Strasbourg), Dennis Appiah (Nantes), Thomas Foket (Reims) et Djibril Sidibé (Monaco). Quant au dernier, il vient de descendre au deuxième échelon du football français avec le Toulouse FC, il s’agit de Kelvin Amian. Aucun ne s’est pour le moment détaché des autres dans cette course au joker. Le profil offensif de Kenny Lala rappelle celui de son prédécesseur mais le Strasbourgeois a un désavantage, celui de ne pas avoir d’expérience en coupe d’Europe. Quant à Fabien Centonze, il n’a ni un fort potentiel ni une grande expérience alors que Kelvin Amian ne sera pas bradé par le TFC qui pourrait demander 5 ME. L’OM travaille en interne pour trouver son futur latéral droit. De l’extérieur en tout cas, ça parait très indécis.