OM : Qui a osé dire que Mitroglou était mal-aimé à l'OM ?

Dans : OM, Ligue 1.

Remplaçant face à Metz vendredi soir, Kostas Mitroglou a profité du festival offensif de l’Olympique de Marseille pour retrouver le chemin des filets.

En effet, l’international grec a profité d’une véritable offrande de Dimitri Payet pour marquer un 4e but toutes compétitions confondues depuis sa signature dans la cité phocéenne, son 3e en Ligue 1. Aux commentaires de la rencontre face aux Grenats, Alain Roche a estimé que ce but allait faire le plus grand bien à l’ex-attaquant de Benfica. Surtout, la joie de tous les Phocéens prouve le comportement exemplaire de Kostas Mitroglou, selon l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

« L'air de rien, il doit avoir un comportement exemplaire dans le vestiaire pour que ses partenaires soient heureux à ce point pour lui. Ça dénote d'un très bon état d'esprit collectif, ça doit être un mec bien. Ça ne fait jamais plaisir de voir un coéquipier triste. On en parlait justement avant le match en disant qu'il traînait sa peine sur son dos... Donc c'est bien qu'il ait marqué, ça va lui faire du bien pour la confiance, mais il sait aussi que ce but est une offrande et qu'il n'a pas exploité le peu de ballons qu'il a eus de la meilleure des manières » a expliqué Alain Roche dans les colonnes de La Provence. Sans surprise, Kostas Mitroglou aura l’occasion de confirmer ce regain de forme à l’occasion du déplacement de l’OM à Bourg-Péronnas mardi soir en 8es de finale de Coupe de France…