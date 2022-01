OM : Quatre départs au mercato, les noms tombent

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dès l’entame du mercato hivernal, l’OM se montre actif avec le départ de Jordan Amavi à Nice et la signature imminente de Cédric Bakambu.

Pablo Longoria déteste rester inactif en période de mercato et le président de l’Olympique de Marseille a ainsi pris les choses en main pour accélérer le recrutement du club phocéen. Quelques jours après le départ de Jordan Amavi à Nice sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’OM est en passe de boucler la signature de Cédric Bakambu, libre depuis son départ de la Chine le 31 décembre. L’attaquant congolais ne devrait pas être la seule recrue hivernale de Marseille, qui compensera chaque départ numériquement. Et selon L’Equipe, il y a de grandes chances que Jordan Amavi ne soit pas le seul joueur à quitter la Canebière au mois de janvier. En effet, quatre joueurs de l’effectif actuel sont susceptibles de faire leurs valises selon le quotidien national.

Alvaro toujours très courtisé

Le prochain départ le plus probable est celui d’Alvaro Gonzalez. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison sous la houlette de Jorge Sampaoli, le défenseur espagnol est ciblé par plusieurs clubs de Ligue 1. Saint-Etienne et Strasbourg l’apprécient tandis que les Girondins de Bordeaux ont carrément fait du défenseur de l’Olympique de Marseille leur priorité absolue. Alvaro, de son côté, donne sa priorité au FC Valence, qui aimerait le recruter sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Dans le secteur défensif, un joueur qui pour le coup est un titulaire est également sur la liste des possibles partants en la personne de Boubacar Kamara. En fin de contrat avec l’OM dans six mois, le joueur formé à Marseille n’a toujours pas donné son accord pour prolonger sur le Vieux Port. Sa situation suscite l’intérêt de nombreux clubs. Mais la plupart aimeraient le recruter libre dans six mois, ce qui augmente ses chances de rester cet hiver.

Bakambu arrive, Milik ou Dieng vers la sortie ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

Les deux autres possibles départs évoqués par le journal L’Equipe concernent des joueurs offensifs. La signature de Cédric Bakambu pourrait permettre à Pablo Longoria de lâcher Arkadiusz Milik ou Bamba Dieng avec moins de difficultés. L’international polonais est toujours une cible de la Juventus Turin, qui osberve également les prestations de Sardar Azmoun (Zénith Saint-Pétersbourg) et de Memphis Depay (Barcelone). Mais selon toute vraisemblance, Marseille ne lâchera pas son buteur polonais pour moins de 15 millions d’euros. Quant à Bamba Dieng, il a déjà une belle cote en Premier League. Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, l’ancien attaquant de l’Institut Diambiars a marqué quatre buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Newcastle et West Ham le suivent même si pour l’instant, les deux clubs de Premier League n’ont fait pas une priorité. Les Magpies, par exemple, sont beaucoup plus chauds sur l’attaquant de Reims, Hugo Ekitike. Pour l’attaquant de 19 ans, ils pourraient poser 35 millions d’euros sur la table. Une somme qui comblerait largement l’OM pour Bamba Dieng.