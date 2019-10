OM : Qu'il s'occupe de la Ligue des Champions, AVB se venge sur Tuchel

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a pris une véritable claque sur la pelouse du Paris Saint-Germain (0-4).

Vingt matchs de suite que le club phocéen n’a plus battu son rival de la capitale. Un Classique à sens unique dans lequel l’OM a complètement sombré au Parc des Princes. Sous les coups de Mbappé et d’Icardi, Marseille a encaissé la pire défaite de son histoire dans un Classico à Paris. La faute à qui ? Après la rencontre, la plupart des suiveurs du championnat de France ont pointé André Villas-Boas du doigt. À juste titre, sachant que son option tactique n’a pas fonctionné, et surtout son approche trop décontractée du rendez-vous... Pas de quoi le déprimer pour autant.

« En première période, le PSG était intouchable. Ils ont été efficaces devant le but. Mais on a deux occasions avant le premier but… Ils ont été très bons dans la profondeur. J’ai voulu une ligne plus haute pour ce match, et on l’a payé avec des buts… Mais ce n’est pas une question d'organisation, c’est la qualité individuelle qui a fait la différence. On a fait une bonne deuxième période. Les joueurs ont été courageux. Je suis fier d’eux. Ce match ne compte pas. En avril, on aura droit à une revanche, peut-être. On reste à trois points du deuxième. Les déclas de Tuchel ? Il peut inventer les choses, avec l’effectif qu’il a et les millions qu’il dépense… Tuchel doit se concentrer sur la Ligue des Champions », a lancé, sur Canal+, l’entraîneur portugais, qui préfère donc passer à autre chose, alors que son OM affrontera Monaco en Coupe de la Ligue et Lille en L1 cette semaine.