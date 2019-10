CdL : L'OM passe à la trappe, ça va chauffer !

Dans : Coupe de la Ligue.

1/16 de finale de la Coupe de la Ligue

Stade Louis II

AS Monaco bat OM : 2 à 1

Quelques jours après sa défaite face au PSG, l'Olympique de Marseille est d'ores et déjà éliminé de la Coupe de la Ligue (2-1).

Malgré les absence de Ben Yedder et Slimani, et la blessure rapide de Fabregas, l'AS Monaco se montrait nettement plus volontaire offensivement que l'OM et Augustin donnait logiquement l'avantage aux siens (1-0,25e), la défense phocéenne n'étant pas au sommet de sa forme. Et l'équipe de Jardim en profitait pour doubler la mise avant la pause grâce cette fois à Aguilar (2-0, 40e).

La seconde période était plus animée, d'autant plus que Lecomte, auteur d'une faute de pied, permettait à Marseille de se relancer (2-1, 78e). Mais malgré un forcing durant les dernières minutes, l'OM ne parvenait pas à égaliser, quittant la Coupe de la Ligue dès son premier match, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2015 et une sortie de route précoce à Rennes. Et cette fois, André Villas-Boas ne pourra pas se cacher derrière l'effectif de son adversaire, Marseille s'apprête à passer quelques jours délicats avant la réception de Lille en Ligue 1 ce week-end.