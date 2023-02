OM-PSG : Mbappé out, Guendouzi adore

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ce mercredi, le choc des 8es de finale de la Coupe de France opposera l’OM au PSG, qui sera de nouveau privé de Kylian Mbappé.

Comme face à Toulouse en Ligue 1 samedi après-midi, le Paris Saint-Germain sera privé de Kylian Mbappé contre l’Olympique de Marseille, mercredi lors des 8es de finale de la Coupe de France. Un gros coup dur pour le club parisien, qui a éprouvé quelques difficultés face au TFC en l’absence de son meilleur joueur, d’autant que le forfait de Kylian Mbappé pourrait de nouveau être additionné à celui de Neymar, également absent samedi au Parc des Princes contre Toulouse. Une mauvaise nouvelle pour le PSG mais une excellente chose pour l’OM, qui pourra évoluer comme il le fait d’habitude en pressant très haut sans craindre les prises de profondeur de Kylian Mbappé dans le dos des défenseurs. Après la défaite de Marseille contre Nice dimanche soir, Mattéo Guendouzi a reconnu que l’absence de Kylian Mbappé pouvait peser lourd dans ce Classique du football français.

Guendouzi soulagé de ne pas affronter Mbappé

« Ça va être un gros match, on sait qu’il y a de très bons joueurs des deux côtés. Sur l’efficacité, il va falloir qu’on soit bons sur les contre-attaques parce que c’est une équipe qui peut être redoutable devant. Ils ont des joueurs de qualité qui peuvent marquer à n’importe quel moment. On a fait de très bonnes choses depuis le début de saison. Ce n’est pas parce qu’on a perdu ce match qu’on sera moins confiants pour mercredi. On va bien attaquer ce match et on sera prêt. Mbappé absent ? Kylian, tout le monde connaît ses qualités. C’est l’un ou le meilleur joueur du monde actuellement. On sait que tous les grands joueurs peuvent faire la différence à n’importe quel moment. On sait que Kylian, c’est un joueur fantastique qui peut marquer à n’importe quel moment du match. On va se concentrer sur ce que nous on a à faire et pas sur l’adversaire » a reconnu Mattéo Guendouzi, soulagé de ne pas avoir à affronter son ancien coéquipier de la Coupe du monde avec l’Equipe de France. Un danger énorme en moins pour l’OM, qui devra toutefois se méfier de Lionel Messi, Achraf Hakimi et les autres armes offensives à disposition de Christophe Galtier au PSG.