OM-PSG : Le bilan s’alourdit après les incidents

Si tout le monde a désormais pris la direction des sièges du Stade Vélodrome, l’après-midi a été musclée à Marseille. Le cortège parti tranquillement du centre ville est arrivé dans une ambiance délétère sur les abords du Vélodrome, avec des échanges musclés entre certains « supporters » de l’OM et les forces de l’ordre. Le premier bilan a été revu à la hausse avec neuf interpellations, et quatre policiers blessés. Une voiture immatriculée 75 a également été caillassée. Les forces de l'ordre ont du employer des gaz lacrymogènes et des lances à eau pour disperser certains supporters violents et déchainés.