OM-PSG : L'arbitre du classique désigné, Marseille bouillonne

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La Ligue de Football Professionnel a désigné Benoît Bastien comme arbitre du choc de dimanche soir entre l’OM et le PSG à l’Orange Vélodrome.

A chaque fois que Marseille, Lyon ou encore Paris se rencontrent en Ligue 1, les désignations de la LFP en ce qui concerne les arbitres sont scrutées. Ce mardi, Benoit Bastien a officiellement été désigné par l’instance pour arbitrer le choc entre l’OM et le Paris Saint-Germain, dimanche soir au Vélodrome. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce choix fait réagir à Marseille, plus d’un mois après le chaotique Nice-Marseille, arbitré par Benoit Bastien.

Le choix de Benoit Bastien fait polémique

Avant que le match ne dégénère avec l’envahissement des supporters de l’OGC Nice sur la pelouse de l’Allianz Riviera, les supporters de l’OM avaient reproché à plusieurs reprises à Benoit Bastien de ne pas avoir averti les délégués que Dimitri Payet était bombardé de projectile à chaque corner. Après une interruption longue de plus d’une heure, Benoit Bastien avait fait son retour sur le terrain en compagnie des joueurs de Nice pour faire reprendre le match. Ce que les joueurs de l’OM, soutenus par leur entraîneur Jorge Sampaoli et leur président Pablo Longoria, avaient refusé de faire.

Il faut bien le dire, Benoit Bastien avait été forcé et contraint de faire reprendre le match par les autorités et notamment par le Préfet ce jour-là. Mais de manière générale, cet arbitre ne réussi pas du tout aux Marseillais. A chaque fois qu’il a arbitré un « classique » entre l’OM et le PSG, les résidents de l’Orange Vélodrome se sont inclinés. Il y a quelques années, son but refusé à Kostas Mitroglou pour une faute inexistante de Kevin Strootman avait provoqué la furie des Marseillais, d’autant que Benoit Bastien avait sifflé tellement vite qu’il ne pouvait plus corriger son erreur à la VAR.

No he visto esto en mi vida. Los jugadores del Nice han dejado la pelota en el córner esperando a que los jugadores del OM entraran al campo. Incluso se han puesto en formación para defenderlo.



Tremendo. pic.twitter.com/rZOHs6wPdK — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) August 22, 2021

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’Olympique de Marseille ont fait part de leur mécontentement devant cette désignation d’arbitre pour le classique face au Paris Saint-Germain. « Donc Benoit Bastien pour le classico. Donnez victoire au QSG dès maintenant comme ça c’est réglé » peste un supporter de l’OM. Plusieurs ont surenchéri avec des messages dans le même style. « Un penalty litigieux et un rouge pour Payet à la 4e minute voilà mon prono », « A la moindre boulette de là papier là il va arrêter le match », ou encore « Ils ont mis l’arbitre de Nice OM ils sont trop fort. Je vous le dis la moindre boulette de papier a 2 cm de messi on a match perdu » peut-on lire sur les réseaux sociaux à moins d’une semaine du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.