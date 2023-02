OM-PSG : Didier Deschamps arrive avec une idée précise

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Véritable patron de la formation marseillaise cette saison, Valentin Rongier incarne l'excellente forme de l'OM en Ligue 1. Le milieu de terrain français s'impose comme l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le championnat et commence à taper dans l'œil de Didier Deschamps.

Présent à Marseille depuis 2019, Valentin Rongier a mis longtemps avant de s'imposer comme un titulaire incontournable dans le club de la cité phocéenne. L'ancien capitaine du FC Nantes est désormais une référence à son poste, en Ligue 1. Les performances du joueur de 28 ans sont unanimement saluées. Meilleur tacleur des 5 grands championnats lors de la saison 2016/2017 avec les Canaris, Rongier revient à son meilleur niveau à l'OM grâce à un immense travail effectué au milieu de terrain. Même s'il n'a inscrit qu'un seul but cette saison en Ligue 1, l'apport du natif de Mâcon est indéniable. Rongier a été récompensé de son bon début de saison par une pré-convocation pour participer à la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France. S'il n'a finalement pas été sélectionné par Didier Deschamps, l'Olympien commence à entrer dans les plans du technicien français.

Deschamps séduit par Valentin Rongier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Valentin Rongier (@valrongier28)

Selon les informations de la Provence, Didier Deschamps commence sérieusement à envisager de convoquer Valentin Rongier pour les prochains rassemblements de l'équipe de France. Les récentes blessures de Paul Pogba ou N'Golo Kanté laissent un vide dans l'entrejeu des Bleus. Ce qui oblige Deschamps à trouver des solutions et Valentin Rongier pourrait en être une pour les prochains matchs des Tricolores. À noter que l'ancien joueur de l'OM sera présent au stade Vélodrome ce dimanche 26 février pour assister au classique entre Marseille et le PSG. Si Rongier parvient à contenir Kylian Mbappé et les Parisiens, comme lors de la précédente confrontation en Coupe de France, Didier Deschamps pourrait lui offrir sa première sélection. L'équipe de France doit affronter les Pays-Bas dans les éliminatoires de l'Euro 2024 le 24 mars prochain. Rongier a de grandes chances d'être de la partie.