OM : McCourt va devoir payer pour faire partir Strootman

Dans : OM.

Peu utilisé par Villas-Boas en début de saison, Kevin Strootman a été prêté au Genoa durant le mercato d’hiver.

L’expérience italienne de Kevin Strootman se déroule bien puisque le milieu de terrain de 30 ans a disputé 10 matchs (3 passes décisives) sous les couleurs du Genoa. Apprécié par son entraîneur Davide Ballardini, le Néerlandais aimerait sans doute prolonger l’aventure en Série A au-delà de la saison en cours. Cela étant, Kevin Strootman n’est que prêté sans option d’achat par l’OM, qui paie encore la majorité du salaire de l’ancien Romain. Selon les informations du Phocéen, il y a fort à parier que des négociations seront menées par Pablo Longoria afin de se séparer au plus vite de Kevin Strootman, qui n’entre pas vraiment dans le projet du nouveau président de l’OM.

Strootman a la cote en Série A

Afin de se débarrasser définitivement de Kevin Strootman, l’Olympique de Marseille de Frank McCourt pourrait toutefois être contraint de signer un chèque au Néerlandais selon le média marseillais. « Concernant son avenir à Gênes, difficile de se prononcer, car l'OM paie déjà une large partie de ses émoluments et on voit mal les dirigeants du Genoa lui proposer son salaire marseillais. Il fera peut-être des efforts pour rester, mais l'OM devra le payer pour s'en séparer définitivement. Ceci dit, au vu de ses performances, il n'est pas impossible de voir un plus gros club faire appel à lui cet été » explique le site spécialisé, pour qui Kevin Strootman a une belle cote en Italie, mais pas au point qu’un club de Série A assume le salaire XXL que Jacques-Henri Eyraud avait offert à Strootman en le faisant signer au mois de juillet 2018. Reste maintenant à voir si Frank McCourt sera prêt à payer une petite rallonge à Kevin Strootman afin de le faire partir définitivement…