OM-PSG ‍: DAZN envoie des comiques, ça ne fait rire personne

Par Claude Dautel

DAZN va probablement battre son record d'audience avec la diffusion du match OM-PSG, mais la chaîne a prévu un dispositif spécial qui provoque la colère de nombreux abonnés.

Le nouveau diffuseur de la Ligue 1 a pris délibérément le parti de faire le spectacle lors de chaque match où il envoie des journalistes et des consultants. Ainsi, samedi soir, un membre de l'équipe de DAZN est arrivé sur le terrain de Delaune via une tyrolienne installée sur le toit du stade rémois. Mais pour la rencontre au sommet entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain veut pousser le bouchon encore plus loin niveau entertainment. « Toujours désireuse de mêler sport et divertissement, DAZN pourra compter une fois de plus sur Paul de Saint-Sernin, accompagné pour ce Classique de deux autres humoristes : David Ariza (pro-OM) et Youness Depardieu (pro-PSG) afin de jouer la rivalité en bord de pelouse », annonce Sacha Nokovitch. Et tout cela commence à sérieusement agacer les amateurs de football qui en veulent pour leur argent sur le plan du football.

Sur X (anciennement Twitter), @VibronsFoot s'énerve: « Décidément Dazn n'a toujours rien compris ...3 humoristes pour la plus grande affiche du championnat. Le spectateur foot n'est pas respecté en France. Au lieu de faire participer d'anciens joueurs qui auraient un regard technique et tactique sur le match... Des humoristes !! Dazn, le spectacle c'est le foot, et votre role est de nous le présenter dans les meilleures conditions possibles. Ce délire on n'en veut pas. On veut un prix décent, des images de qualité irréprochable, et des commentateurs compétents qui mettent en valeur le jeu. Ils recrutent des humoristes et font faire des cascades au journaliste , c'est une émission parodique ou quoi ? ».

Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport, fait, lui, dans l'ironie au moment de commenter cette décision de DAZN : « L'étude de marché, ils l'ont faite avec qui DAZN ? » Du côté de DAZN, on assume totalement ce choix, au point même que Stefano Bernabino, responsable éditorial de la chaîne sportive, promet une belle surprise. On craint le pire....