OM-PSG ‍: Cette confidence sort du vestiaire marseillais

Par Quentin Mallet

Lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est allé gifler l'Olympique de Marseille au Vélodrome (0-3). Un souvenir pas si difficile pour Pierre-Emile Højbjerg.

Lors de la 9e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain pour ce qui fut le match le plus chaud depuis le début de la saison. Après seulement 20 minutes de jeu, Amine Harit est expulsé pour un pied haut sur le torse de Marquinhos. Une décision de François Letexier qui a complètement anéanti les espoirs des Phocéens de revenir dans la partie. Les hommes de Luis Enrique ont ensuite déroulé au point d'inscrire 3 buts en première période. Interrogé sur cette lourde défaite, Pierre-Emile Højbjerg n'a pas montré de signe de faiblesse.

Pierre-Emile Højbjerg est passé à autre chose

Dans un long entretien qu'il a accordé au journal L'Equipe, Pierre-Emile Højbjerg a pris le temps de revenir sur la claque reçue au Vélodrome par le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain danois semble avoir largement digéré la défaite, lui qui explique avoir apprécié la manière dont tout le monde s'en est relevé. « Trois à zéro à la mi-temps, il n’y a pas grand-chose à dire. Casser tout dans le vestiaire, je ne sais pas si cela aurait servi à grand-chose, le résultat avait déjà tout cassé. Parfois, tu regrettes aussi de dire des choses à chaud parce que tu es touché émotionnellement », explique-t-il dans un premier temps.

Avant de poursuivre. « Le plus important, en fait, c’est la réaction après un tel match : comment les gens se comportent, s’entraînent dans la semaine qui suit. J’ai apprécié la façon dont tout le monde s’est relevé. Je sens que l’équipe est meilleure en dix jours, c’est bizarre à dire peut-être, mais je le sais », conclut l'expérimenté Olympien. Quelques jours plus tard, l'OM s'imposait à La Beaujoire de Nantes et s'apprête à ouvrir la 11e journée avec la réception de l'AJ Auxerre. Le meilleur moyen de voir si Pierre-Emile Højbjerg et ses coéquipiers sont définitivement passés à autre chose ?