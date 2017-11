OM : Privé de Payet, Garcia va encore tout changer en EL

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Jeudi, l’Olympique de Marseille a l’occasion de faire un pas décisif vers la qualification à l’occasion du déplacement à Guimarães, actuellement dernier du groupe.

Pour cette rencontre, Rudi Garcia sera de nouveau privé de Dimitri Payet selon L’Equipe. Déjà forfait pour le match à Lille en raison de douleurs derrière la cuisse, le capitaine phocéen devrait même rater le match contre Caen au Stade Vélodrome dimanche afin de revenir au top après la trêve internationale. Pour pallier cette blessure, le coach de l’OM ne devrait pas tenter de 4-4-2 où Mitroglou et Germain seraient associés, mais de nouveau faire confiance à Morgan Sanson en meneur de jeu.

Outre la nouvelle titularisation de l’ancien du MHSC, déjà titulaire (et buteur) dans le Nord dimanche, Rudi Garcia va encore procéder à une large revue d’effectif, comme cela est désormais une habitude en Europa League. A la vue des résultats du club phocéen en Ligue 1 (4e) et en Coupe d’Europe (2e), l’ancien manager du LOSC n’a aucune raison de changer sa méthode. Ainsi, plusieurs « remplaçants » habituels sont pressentis pour débuter au Portugal : Aymen Abdennour, Bouna Sarr ou encore Maxime Lopez. Ce match pourrait également être l’occasion de relancer Valère Germain, en manque de confiance ces dernières semaines, et de faire souffler Kostas Mitroglou avant la réception de Caen.

Le onze probable de l’OM contre Guimarães : Mandanda, Sakai, Rami, Abdennour, Amavi, Luiz Gustavo, Kamara, Lopez, Sanson, Njie, Germain.