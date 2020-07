OM : Rabiot à Marseille, Ajroudi prépare un premier choc !

Dans : OM.

En attendant le possible rachat de l’Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi a déjà prévu un certain budget pour le mercato. Une enveloppe suffisante pour attirer l’ancien Parisien Adrien Rabiot.

Que les supporters de l’Olympique de Marseille ne s’enflamment pas trop vite, on est encore très loin d’un changement de propriétaire. Difficile de dire si le boss Frank McCourt dit la vérité ou s’il tente un coup de bluff, mais l’Américain a clairement fait savoir via son porte-parole qu’il n’était pas ouvert à la discussion. Et la réputation du candidat au rachat ne devrait pas l’inciter à changer d’avis. En effet, Mohamed Ayachi Ajroudi ne possède pas une image irréprochable. On parle par exemple d’une ardoise de 350. 000 euros dans un célèbre hôtel de la capitale française. De quoi s’interroger sur ses réels moyens.

En Italie, le site de Calciomercatoweb donne pourtant une tendance rassurante puisque selon nos confrères transalpins, l’arrivée d’Ajroudi permettrait au club phocéen de se lancer sur la piste du Français Adrien Rabiot (25 ans). Le vice-champion de France, en cas de rachat par l’homme d’affaires franco-tunisien, serait prêt à proposer un montant de 30 millions d’euros pour le transfert du milieu de terrain de la Juventus Turin. Autant dire qu’une telle opération pourrait faire taire ses détracteurs. Reste à savoir si les fidèles du Vélodrome valideraient la signature d’un joueur formé au Paris Saint-Germain. Et surtout si ce dernier serait intéressé par un retour en Ligue 1. Mais compte tenu des incroyables rumeurs qui circulent du côté de Marseille depuis que ce projet de rachat est évoqué, on se dit pourquoi pas ? Il y a une semaine, Ajroudi parlait bien de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane.