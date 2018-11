OM : Prêt à partir, Thauvin veut déjà se venger !

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Peu épargné par les critiques lors de son premier passage, Florian Thauvin a fini par se mettre le Vélodrome dans la poche à son retour.

Pourtant, l’ailier de l’Olympique de Marseille sortait d’une brève expérience totalement ratée à Newcastle en 2015. Une période qu’il ne regrette pas. « Mon passage en Angleterre m’a été bénéfique, a confié l’international français à Onze Mondial. Dans chaque mal, on retrouve un bien. Il m’a été bénéfique parce qu’il m’a fait grandir, on s’est retrouvés seuls avec ma compagne en Angleterre. Puis à un moment, on s’est regardés et on s’est dit : "Mais qu’est-ce qu’on fait là ?". »

En effet, son avenir semblait bouché du côté des Magpies. « Là-bas, on ne m’a clairement pas donné ma chance, a-t-il raconté. Je suis arrivé, j’ai joué deux ou trois matchs comme titulaire et le quatrième match, notre attaquant prend un carton rouge et je passe en pointe face à Arsenal. Ce n’est pas mon poste et il n’y a pas de miracle. » Trois ans plus tard, le Marseillais se dit prêt à partir si l’OM ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Et la Premier League ne lui fait pas peur.

Thauvin veut retenter sa chance en PL

« Ceux qui disent ou pensent que je ne peux pas m’imposer en Angleterre se trompent. C’est totalement faux. Peut-être à l’époque, oui. Aujourd’hui, c’est totalement faux, a balayé le milieu offensif de 25 ans. J’ai changé, j’ai grandi, j’ai mûri, je me connais mieux et j’ai progressé. Aujourd’hui, je sais que je suis capable de m’imposer en Angleterre. » Certains pourraient l’interpréter comme un appel du pied aux clubs anglais...