OM : Premier coup de théâtre avec Gerson ?

Gerson, qui a fait l’objet d’un accord définitif entre Flamengo et l’OM, est arrivé ce dimanche matin à Marseille.

Le Brésilien de 24 ans va s’engager pour cinq ans avec l’Olympique de Marseille en début de semaine, après avoir passé la visite médicale. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli tiennent leur premier renfort avec l’ex-gaucher de Flamengo, qui était la priorité absolue de l’entraîneur argentin. Le point noir du dossier Gerson était cependant la participation de l’ancien Romain aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet et août. Mais selon Eric Frosio, correspondant de L’Equipe au Brésil, un coup de théâtre est possible à ce sujet. En effet, Gerson pourrait finalement renoncer aux Jeux Olympiques, si la direction de l’OM lui demandait. Il n’ira pas au clash pour disputer les JO avec le Brésil à Tokyo.

« Gerson arrive à Marseille ce matin, avec une bonne nouvelle pour les supporters. Sa participation aux JO n'est finalement pas actée. Il a envie d'y aller mais si le club refuse, il n'ira pas au clash... » a publié le journaliste du quotidien national, pour qui Gerson pourrait faire l’effort de snober les Jeux Olympiques afin d’entamer sa préparation avec l’OM de Jorge Sampaoli. Reste maintenant à voir quelle sera la position de Pablo Longoria à ce sujet, alors que Gerson est le seul et unique joueur marseillais concerné par une sélection pour les Jeux Olympiques. Longtemps, les dirigeants phocéens ont pensé que Boubacar Kamara serait également du voyage pour Rio. Mais le polyvalent milieu défensif de l’Olympique de Marseille n’a finalement pas été retenu par le sélectionneur Sylvain Ripoll. Dans le dossier Gerson, l’entraîneur Jorge Sampaoli pourrait également avoir son mot à dire. Et nul doute que l’ancien Sévillan défendra la position selon laquelle il ne faut pas autoriser Gerson à disputer les Jeux Olympiques, afin que le Brésilien s’acclimate au plus vite en Provence.