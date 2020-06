OM : Thauvin passe de 80 à 7 ME, l'incroyable gâchis

Dans : OM.

Contraint de vendre pour près de 60 ME lors du prochain mercato, l’OM s’apprête à sacrifier certains de ses meilleurs joueurs.

Boubacar Kamara, Morgan Sanson et Duje Caleta-Car sont les trois joueurs les plus régulièrement cités pour renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille. Pourtant, ce n’est pas leur cas qui urge mais bien ceux des joueurs dont le contrat expire dans un an. Et ils sont nombreux dans ce cas-là à l’OM avec Maxime Lopez, Jordan Amavi, Valère Germain, Steve Mandanda, Kostas Mitroglou, Saif-Eddine Khaoui, Lucas Perrin, Christopher Rocchia… et Florian Thauvin. Le champion du monde, meilleur buteur de Marseille durant deux saisons consécutives avant son année blanche en 2019-2020, ne vaut malheureusement plus grand-chose sur le marché des transferts.

7 ME pour un joueur qui en valait 80 ME

Dans un article consacré aux possibles ventes de l’OM sur le marché des transferts, Le Phocéen a évoqué la situation de Florian Thauvin. Et elle a de quoi faire peur, aussi bien à Jacques-Henri Eyraud qu’aux supporters de Marseille. Rémunéré à hauteur de 5 ME par an, l’ancien attaquant de Bastia ne vaut plus que 7 ME selon l'Observatoire du Football CIES en raison de sa situation contractuelle et de sa saison blanche. Un incroyable fossé pour un joueur au sujet duquel son président avait déclaré qu'il ne le céderait pas, même pour 80 ME. C'était alors en février 2018 et Thauvin était bien loin de la fin de son contrat, sans parler de sa saison blanche en raison d'une blessure persistante à la cheville. Autant dire que le brouillard est très épais autour de l’avenir de Florian Thauvin, lequel avait indiqué au début du confinement il y a plusieurs semaines qu’il n’était pas envisageable pour lui de quitter l’OM la saison où le club retrouve enfin la Ligue des Champions. Le casse-tête continue donc pour Jacques-Henri Eyraud et la direction phocéenne…