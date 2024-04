OM ‍: Pour un retour, Thauvin tente d'amadouer Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Peu épanoui en Italie, Florian Thauvin ce cache pas son envie de rebondir en Ligue 1. L’ailier de l’Udinese ne serait pas contre un retour à l’Olympique de Marseille. Ce qui explique en partie son discours élogieux envers le président Pablo Longoria.

On ne compte plus le nombre d’appels du pied de Florian Thauvin. Depuis quelques mois, l’ailier de l’Udinese s’est exprimé à de nombreuses reprises sur son avenir. Le Français de 31 ans veut se relancer en Ligue 1 et ne cachait pas ses intentions en janvier dernier. « Le championnat me manque, la vie en France me manque aussi. La L1 est un championnat que je connais particulièrement bien, dans lequel j'ai été performant, confiait-il à L’Equipe. A un moment donné, si j'ai cette possibilité, qu'un bon projet se présente, bien évidemment que j'aimerais revenir en L1. »

🗣️ Après avoir gagné sa place de titulaire à l'Udinese, l’international tricolore estime avoir retrouvé son meilleur niveau



👉 https://t.co/g6JKtIfnSg pic.twitter.com/BzV73JsDD5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 8, 2024

Transparent, Florian Thauvin se cache pas non plus son attirance pour l’Olympique de Marseille. L’ancien Olympien suit toujours l’actualité du club phocéen qu’il se verrait bien retrouver. Personne ne sera donc surpris par sa nouvelle déclaration pour Eurosport. Cette fois, le message est à peine plus subtile puisque l’international tricolore a longuement encensé le président Pablo Longoria, qu’il avait pourtant recalé pour rejoindre les Tigres à la fin de son contrat en 2021.



« Pablo Longoria, c'est un dirigeant fantastique, a complimenté Florian Thauvin. Je l'ai connu avant même qu'il arrive à Marseille. il était à Valence et il me voulait à ce moment-là. Il regarde tous les matchs, il regarde tous les joueurs de chaque équipe, que ce soit le groupe pro ou ceux qui évoluent dans les équipes de jeunes. Il connaît extrêmement bien le football parce qu'il est passé par des grands clubs. Il connaît parfaitement le milieu. C'est quelqu'un d'ultra performant. »

Les excuses de Thauvin

« Il a tout fait pour moi, je sais qu'il a voulu que je prolonge à la fin. Ça ne s'est pas fait parce que j'ai pris une autre décision. J’avais un peu d'amertume à ce moment-là vis-à-vis des anciens dirigeants et de certaines choses qui me sont arrivées au club. Aujourd'hui, je ne suis pas très en phase avec l'attitude que j'ai eue vis-à-vis de Pablo Longoria. Mais je me suis excusé auprès de lui, il le sait. je lui souhaite tout le meilleur parce que c'est un très grand dirigeant », a insisté l’amoureux du club phocéen, lié à l'Udinese jusqu'en 2025.