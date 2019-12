OM : Pour ses exploits à Marseille, Mitroglou se sent intouchable

Dans : OM.

Prêté pour une saison au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou est de nouveau critiqué pour ses performances. Pas de quoi perturber l’attaquant appartenant à l’Olympique de Marseille.

Satisfaits du rendement de l’Argentin Dario Benedetto, les fidèles du Vélodrome ont sûrement oublié Kostas Mitroglou. Pourtant, le Grec appartient toujours à l’Olympique de Marseille, et ce jusqu’en 2021. En attendant la fin de son bail, l’attaquant de 31 ans, dont l’aventure à Galatasaray a été interrompue, passe la saison en prêt au PSV Eindhoven avec qu’il vient d’inscrire son troisième but. Insuffisant pour échapper aux commentaires négatifs. Mais les critiques n’ont jamais touché Mitroglou, notamment fier de ses statistiques à l’OM.

« Marseille est considéré comme l’une des plus grandes équipes en France. C’est d’ailleurs la seule à avoir remporté la Ligue des Champions. La pression y est donc logiquement élevée. Idem en ce qui concerne les critiques, a rappelé l’avant-centre au média grec Sport 24. Le travail du buteur c’est de marquer. Quand ça ne vient pas, les critiques arrivent. Lors de ma première année à Marseille, j’ai marqué 13 buts en 30 matchs. Et l’équipe a atteint la finale de l’Europa League. Tout le monde peut critiquer, mais ça ne me touche pas. »

La mise au point de Mitroglou

« Quand vous jouez dans des clubs de haut niveau, tout le monde a de grosses attentes vis-à-vis de vous. C’est normal de critiquer. Que ce soit juste ou pas, ça n’a pas d’importance. Quand un attaquant ne marque pas pendant deux ou trois matches, on a le droit de le critiquer. La critique est toujours acceptée tant que ça ne dépasse pas les limites, a-t-il approuvé. Sur les réseaux sociaux, j’ai choisi de répondre deux ou trois fois, mais pas pour m’énerver contre la critique. Simplement parce qu’on disait des mensonges sur moi donc je me devais d’éclaircir la chose. » Mitroglou n'est pas susceptible, et heureusement pour lui...