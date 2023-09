OM ‍: Pour revenir, Sampaoli était prêt à supplier Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Confronté au départ soudain de Marcelino la semaine dernière, l’Olympique de Marseille s’apprête à nommer l’Italien Gennaro Gattuso. Le président Pablo Longoria avait aussi d’autres solutions, y compris le retour de Jorge Sampaoli un peu plus d’un an après son départ.

Le dossier devenait urgent pour l’Olympique de Marseille. Après la réunion tendue avec les groupes de supporters le 18 septembre dernier, l’entraîneur Marcelino et son staff ont préféré partir. Un coup dur pour le président Pablo Longoria qui comptait sur l’intérim de Jacques Abardonado pour se laisser le temps de chercher un nouveau coach. Malheureusement pour le dirigeant, la gifle reçue contre le Paris Saint-Germain (4-0) dimanche et les critiques en interne sur les choix de l’intérimaire l’ont sans doute contraint à accélérer ses recherches. Et à nommer l’Italien Gennaro Gattuso qui a débarqué dès ce mercredi.

Tudor a appelé Longoria mais...

A croire que Pablo Longoria n’a pas souhaité remettre ça avec un ex. Car selon les informations de Florent Germain, malgré les récentes rumeurs, un retour d’Igor Tudor n’a jamais été d’actualité après son départ cet été. « Igor Tudor, pour moi, il n'y a pas eu de contact, a indiqué le journaliste de RMC. Tudor a appelé Pablo Longoria pour prendre des nouvelles parce qu'ils sont restés en bons termes. Mais il était hors de question, d'un côté comme de l'autre, d'envisager qu'il revienne. »

⚪🔵 Florent Germain : "Sampaoli a suivi attentivement la situation de l'OM. S'il avait fallu revenir, il serait revenu sans aucun problème" pic.twitter.com/oUHmqOq2bh — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 27, 2023

Dans l’esprit du président marseillais, Jorge Sampaoli n’était pas non plus une option. Rappelons que l’Argentin, mécontent des ambitions du club phocéen, avait subitement claqué la porte en juillet 2022. Près d’un an plus tard, le coach bientôt licencié par Flamengo était pourtant prêt à retrouver l’Olympique de Marseille. « Jorge Sampaoli a suivi avec attention la situation de l'OM, a révélé notre confrère. Il vient de se faire débarquer de Flamengo. S'il avait fallu revenir à l'OM, il serait revenu sans problème. » Non merci, a apparemment répondu Pablo Longoria.