EdF : Deschamps appelle Mbappé, et prend Thuram

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 26 joueurs convoqués pour les trois prochains matchs de l’équipe de France, à savoir un amical (Finlande), et les deux derniers matchs de la poule de Ligue des Nations (Portugal et Suède). Pour cette dernière série de l’année, le sélectionneur national a fait confiance à un groupe proche de ses habitudes, avec toutefois la convocation surprise de Kylian Mbappé, blessé avec le PSG et loin d’être en forme. En attaque justement, un Thuram intenable avec son club de Gladbach a été retenu par le sélectionneur national.

En défense, Upamecano, pas forcément très à son avantage lors de ses premières apparitions, a été zappé, au profil du revenant Kurt Zouma notamment.

Gardiens : Costil, Lloris, Maignan, Mandanda

Défenseurs : Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Pavard, Varane, Zouma

Milieux : Kanté, Nzonzi, Pogba, Rabiot, Sissoko, Tolisso

Attaquants : Ben Yedder, Coman, Fékir, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé, Thuram