OM : Pour l’amour du maillot, Marseille laisse filer un tas d'or

Dans : OM, Ligue 1.

En fin de contrat en juin prochain avec Orange, l’Olympique de Marseille cherche activement un sponsor maillot pour la saison prochaine.

Les recherches pourraient durer un moment, comme en 2017 lorsque le club phocéen avait attendu la bonne proposition, quitte à débuter la saison sans partenaire principal pour le devant de sa tunique. Preuve que le pensionnaire du Vélodrome privilégie la qualité. C’est effectivement le message transmis dans La Provence par Laurent Colette, le directeur général fier de compter uniquement deux sponsors sur le maillot de l’OM.

« On ne veut pas faire la combinaison des pilotes de rallye qui comptent 50 marques. Pour moi, c'est contre-productif, a estimé l’ancien dirigeant du FC Barcelone et de la Roma. Il y a encore quelques espaces que l'on peut commercialiser en gardant la valeur du maillot. On préfère avoir moins de partenaires mais qu'ils soient meilleurs et plus actifs. L'idée n'est pas de les multiplier. » Marseille fait volontairement une croix sur des recettes supplémentaires, et ce malgré la menace du fair-play financier.