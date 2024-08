L'OM et Maupay, Longoria fait une nouvelle offre

Décidé à recruter un buteur de plus, l'Olympique de Marseille a mis Neal Maupay tout en haute de sa liste. Et Pablo Longoria a même décidé de faire un nouvel effort à 48h de la fin du mercato.

Du côté de la Commanderie, les téléphones chauffent ces dernières heures, car en plus de vouloir vendre les lofteurs, ce qui n'est pas simple, Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent impérativement compenser la blessure très longue durée de Faris Moumbagna. Il s'agit également pour les dirigeants de l'OM d'offrir une alternative à Elye Wahi, si ce dernier venait à avoir du mal à trouver ses marques à la pointe de l'attaque. Le match de dimanche contre Reims a marqué les esprits, même s'il ne faut évidemment pas tirer des conclusions trop rapides concernant l'ancien lensois. Ce mercredi, plusieurs médias ont évoqué l'intérêt très prononcé de l'Olympique de Marseille pour Antonio Sanabria, le joueur du Torino, la priorité est toujours Neal Maupay comme le confirme La Provence. Le média régional va même plus loin concernant ce dossier.

