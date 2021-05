OM : Pour 14 ME, Balerdi promet de faire oublier Caleta-Car

Dans : OM.

A l’instar de Pol Lirola il y a quelques jours, Leonardo Balerdi a fait savoir qu’il souhaitait rester à l’Olympique de Marseille cet été.

Comme le latéral droit espagnol, Leonardo Balerdi n’est que prêté par le Borussia Dortmund cette saison. Pablo Longoria va donc devoir s’asseoir à la table des négociations avec le club allemand, s’il souhaite conserver Leonardo Balerdi. En attendant de connaître la décision de l’OM, le joueur a d’ores et déjà fait part de ses souhaits pour son avenir. Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, l’ancien défenseur central de Boca Juniors a confirmé la tendance en déclarant qu’il voulait rester à Marseille afin de grandir sous la houlette de Jorge Sampaoli.

« J’aimerais rester à l'OM car j'ai acquis beaucoup de confiance ici. Il y a un bon projet sportif futur. J'aimerais en faire partie et apporter mon aide. Les deux clubs doivent négocier pour trouver un accord » a lancé Leonardo Balerdi, dont le montant de l’option d’achat s’élève à près de 14 ME, avant de poursuivre. « J'ai une très bonne relation avec le coach. J'en avais déjà une très bonne avec lui quand j'étais sparring-partner avec l'Argentine avant le Mondial 2018 (Sampaoli était le sélectionneur) et c'est aussi le cas à Marseille. Nous sommes Argentins, en France : il y a une bonne connexion ». De quoi convaincre Jorge Sampaoli de conserver Leonardo Balerdi ? Longtemps aligné comme titulaire par l’entraîneur de l’OM, le défenseur argentin était sur le banc pour la réception d’Angers dimanche soir, payant entre autre sa boulette à Saint-Etienne. Le probable départ de Duje Caleta-Car, très apprécié en Angleterre et qui pourrait être vendu plus de 20 ME, pourrait laisser une place à Balerdi et permettre à Marseille de financer son transfert. A moins que finalement, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli n’en décident autrement…