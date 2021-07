OM : Pol Lirola choque la Fiorentina

Dans : OM.

Depuis de longues semaines, l’OM tente de trouver un accord avec la Fiorentina pour le transfert de Pol Lirola.

Prêté à Marseille durant les six derniers mois de la saison 2020-2021, le latéral droit espagnol de 24 ans a laissé un excellent souvenir en Provence. L’entraîneur Jorge Sampaoli souhaite le recruter pour en faire son homme de base dans le couloir droit, mais les négociations sont âpres avec la Fiorentina. Et pour cause, la Viola n’a pas apprécié que l’OM ne lève pas l’option d’achat fixée à 12 ME pour tenter de baisser le prix du transfert. Pour faire payer cela à Pablo Longoria, les dirigeants florentins réclament justement 12 ME, histoire de faire comprendre au président marseillais qu’il ne peut pas gagner à tous les coups. Dans son édition du jour, le quotidien La Nazione confirme le tarif fixé par la Fiorentina pour Pol Lirola.

Lirola épate la Fio lors de la pré-saison

Le quotidien local de Florence affirme qu’il n’y aura aucun rabais possible pour le transfert de Pol Lirola, alors que L’Equipe parlait dimanche soir d’un possible accord aux alentours de 10 ME. De plus, La Nazione affirme que les dirigeants de la Fiorentina ont été épatés par l’excellente préparation de Pol Lirola en Italie, une raison de plus pour eux de ne pas brader leur latéral droit espagnol. En ce qui concerne les velléités de Pol Lirola, rien n’a changé. Le défenseur souhaite toujours rejoindre l’Olympique de Marseille, comme depuis le début des négociations. Pol Lirola a noué des liens d’amitié très forts avec certains joueurs au sein du vestiaire marseillais comme Arkadiusz Milik ou encore Leonardo Balerdi, et n’a aucunement l’intention de rester à la Fiorentina. Enfin, le quotidien se veut optimiste quant à une issue favorable de ce dossier pour l’OM. Reste à savoir quand et à quel prix, alors que l’OM se déplace à Montpellier dans une semaine et demie pour la 1ère journée de Ligue 1.