OM : Lirola à Marseille, cette fois c’est bouillant

Dans : OM.

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria négocie avec la Fiorentina le transfert définitif de Pol Lirola à l’Olympique de Marseille.

Prêté avec option d’achat à l’OM la saison dernière, Pol Lirola veut absolument revenir à Marseille. Visiblement, son vœu pourrait être exaucé très rapidement. A en croire les informations recueillies par RMC Sport, un accord est quasiment ficelé entre Marseille et la Fiorentina, des semaines après le début des négociations. Les deux clubs se sont entendus sur le prix du transfert de Pol Lirola et selon Loïc Tanzi, il ne reste plus que quelques détails à régler. Les échéances de paiement entre les deux clubs sont notamment au cœur des ultimes discussions entre Marseille et la Fiorentina.

« Le latéral droit espagnol Paul Lirola souhaite rejoindre l’OM, où il a passé la deuxième partie de saison dernière, et l’a fait savoir à la Fiorentina, à son directeur sportif et son entraîneur. Les positions des deux clubs se sont rapprochées ces dernières heures et il ne reste que des détails à régler, notamment les échéances de paiements entre les deux clubs » a dévoilé Loïc Tanzi, pour qui l’issue du dossier Pol Lirola ne fait donc aucun doute. Comme le souhaitait Jorge Sampaoli, le latéral droit de 24 ans va poursuivre sa carrière à Marseille. Il deviendra, sauf retournement de situation, la neuvième recrue du mercato hyperactif de l’OM après Konrad, Balerdi, Guendouzi, Luan Peres, Saliba, Ünder, Gerson et Pau Lopez. Un joli coup de la part de Pablo Longoria, qui va maintenant devoir dégraisser afin de garder une cohérence financière. Quatre joueurs ne seront pas retenus en cas de proposition : Dario Benedetto, courtisé au Brésil et notamment à Flamengo, Duje Caleta-Car, qui dispose d’intérêts en Premier League, Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin 2022 et enfin Nemanja Radonjic, de retour de prêt et qui n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli.