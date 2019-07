OM : Pisté par Zubizarreta, il a un gros faible pour Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Plutôt calme en ce début de mercato, l’Olympique de Marseille n’a enregistré que deux mouvements cet été : le départ de Lucas Ocampos pour 15 ME à Séville et la venue sous la forme d’un prêt avec option d’achat du défenseur Alvaro Gonzalez. A n’en pas douter, d’autres transferts vont intervenir d’ici fin août et cela pourrait bien concerner Hiroki Sakaï ou Bouna Sarr, deux joueurs jouissant d’une cote intéressante sur le marché des transferts. Pour combler un éventuel départ du Japonais ou du Franco-Guinéen, Andoni Zubizarreta a déjà dressé sa petite liste de recrues potentielles.

Dans celle-ci, on y retrouve Ruben Aguilar, également pisté par l’AS Monaco. Interrogé sur RMC, le défenseur de Montpellier a avoué que l’Olympique de Marseille ne le laissait pas insensible. « Marseille, c'est un top club français. Tous les joueurs ici à Montpellier ont envie de jouer dans un grand club. Ce qu'on entend peut-être faux aussi... Le plus important aujourd'hui, c'est d'être à Montpellier. Ici, je suis bien aimé. On me fait confiance. Le président, le staff, le coach, mes coéquipiers aussi. Je n'ai pas envie de partir n'importe où. Je sais ce que je vais perdre et souvent, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Je suis très bien ici » a confié celui dont les qualités ne font aucun doute depuis bien longtemps en Ligue 1. Et qui serait assurément une bonne recrue pour Marseille…