OM : Pierre Ménès voit « l'OM pas dirigé, pas coaché et des joueurs qui s’en foutent »

Dans : OM, Ligue 1.

Si l'élimination de l'Olympique de Marseille face à Andrézieux a surpris tout le monde, c'est surtout la faillite technique et tactique de l'OM lors de cette rencontre qui avait de quoi laisser sans voix. Au lendemain de ce fiasco phocéen, Pierre Ménès a évoqué dans son podcast la situation du club dirigé par Jacques-Henri Eyraud. Et le consultant de Canal+ estime que les choses se présentent mal du côté du Vélodrome, où la situation semble totalement hors de contrôle.

Pour Pierre Ménès, l'OM est actuellement un bateau ivre. « J’ai l’impression que ce club n’est pas dirigé, qu’il n’est pas coaché, et que les joueurs du coup s’en foutent. C’est souvent le problème quand ça ne va pas à Marseille, les joueurs ne pensent qu’à reprendre leurs billes et à aller jouer ailleurs. On parle de Payet en Chine, je pense que c’est faux, mais peut-être que Thauvin aura aussi le souhait de franchir un cap ailleurs alors qu’il était parti pour rester très longtemps à Marseille », explique le journaliste, pas vraiment optimiste pour la suite de la saison de l'OM, surtout si rien ne change dans les prochaines semaines, notamment sur le plan du mercato.