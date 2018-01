OM : Pierre Ménès se mouille et lâche son prono pour OM-ASM

Dans : OM, Monaco, Ligue 1.

Dimanche soir, c’est un véritable choc qui clôturera la 23e journée de Ligue 1 puisque l’OM accueillera l’AS Monaco au Stade Vélodrome.

Un match qui pourrait bien compter en fin de saison dans la lutte pour le podium. Invité à donner son pronostic pour cette rencontre, Pierre Ménès s’est mouillé. Sur Canal Plus, le journaliste a confié qu’il voyait plutôt l’OM l’emporter à domicile en raison de l’excellente dynamique des hommes de Rudi Garcia, invaincus en 2018 et qui n’ont toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de l’année.

« C’est un match important, surtout pour Monaco qui va ensuite jouer contre Lyon. S’ils venaient à échouer dans ces deux matchs, ils seraient décrochés. Je suis inquiet pour l’ASM après leur non-match contre Lyon en Coupe de France. Il y a trop de joueurs qui ont l’air démobilisés à Monaco comme Fabinho ou Falcao. Actuellement, la dynamique est clairement du côté de l’OM donc je pense que Marseille va s’imposer dimanche au Vélodrome » a lâché Pierre Ménès, optimiste donc pour Marseille. Reste que l’OM galère à s’imposer face aux cadors de Ligue 1 depuis quelques mois… Fin de série ce week-end ?