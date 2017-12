OM : Un énorme bug à 16ME fait reculer l'OM au mercato

Dans : OM, Monaco, Mercato, Premier League.

À la recherche de latéraux polyvalents afin de concurrencer Jordan Amavi et Hiroki Sakaï lors de la deuxième partie de saison, l’OM étudie plusieurs profils.

Récemment, les noms de Jérôme Roussillon ou encore de Pedro Rebocho et de Pape Souaré ont filtré. Mais un autre défenseur habitué aux joutes de la Ligue 1 serait dans le viseur de l’OM : Almamy Touré (21 ans), défenseur droit de l’AS Monaco, barré par la concurrence de Djibril Sidibé. Il y a quelques semaines, L’Equipe révélait que le duo Garcia-Zubizarreta surveillait les performances du Malien.

Une offre de 16ME en provenance d'Angleterre ?

Néanmoins, cette piste pourrait rapidement avoir du plomb dans l’aile. Et pour cause, le Daily Mirror indique ce mardi que le promu Huddersfield aurait fait d’Almamy Touré l’une de ses priorités. À tel point qu’une offre XXL pourrait être transmise à Monaco dès le mois de janvier. Le tabloïd britannique avance qu’une proposition à hauteur de 16ME pourrait être soumise par le promu anglais. Autant dire qu’à ce tarif-là, Marseille ne s’alignera pas et laissera filer le défenseur de l’ASM sans regrets en Angleterre. Du côté des dirigeants monégasques, il sera évidemment difficile de refuser une telle offre pour un remplaçant…