OM : Pierre Ménès s'interroge sur Marseille

Même si l'absence de Dimitri Payet peut expliquer le 0-0 de l'OL contre Angers, cela ne justifie pas le match très nul joué par la formation d'André Villas-Boas constate Pierre Ménès.

Alors oui on l’avait entendu toute la semaine, Dimitri Payet étant suspendu pour le match entre l’OM et le SCO, samedi au Vélodrome, on pouvait se poser des questions sur le rendement de Marseille. Mais tout de même, Angers n’est pas le PSG, et l’effectif d’André Villas-Boas ne peut pas se limiter au seul Dimitri Payet. Mais Pierre Ménès le constate comme tout le monde, sans l’international tricolore, l’Olympique de Marseille semble totalement amorphe et sans aucune idée et le match a été une longue purge de 90 minutes.

Et le consultant de Canal+ de s’étonner de cette situation. « Côté olympien, on se doutait bien que l’absence de Payet serait préjudiciable au niveau de la créativité, de la qualité technique et de la dernière passe. Mais ça n’explique pas tout. Cela n’explique pas pourquoi le milieu phocéen d’habitude si efficace a failli à ce point. Rongier, Sanson et surtout Lopez ont totalement raté leur match. Un seul tir cadré, pas d’occasions… Vraiment un triste match. Et des deux côtés », explique, sur son blog, Pierre Ménès, qui précise que le SCO n’a pas non plus brillé au Vélodrome, au point probablement d’avoir de gros regrets. Quoi qu’il en soit, les supporters marseillais doivent prier la Bonne Mère pour que Dimitri Payet finisse la saison sans blessure, car sans lui les choses ne sont effectivement pas les mêmes à l'OM.