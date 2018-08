OM : Pierre Ménès s'interroge sur l'absence d'un buteur au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Rennes.

Suite à sa probante victoire inaugurale contre Toulouse (4-0), l'Olympique de Marseille vient d'enchaîner une lourde défaite à Nîmes (1-3) et un triste match nul face à Rennes (2-2). Ce dimanche soir devant son public du Vélodrome, le club phocéen a affiché des errements dans les deux surfaces, vu que les attaquants n'ont pas montré grand-chose et que les défenseurs ont fait de grosses erreurs sur les deux buts rennais. Une preuve montrant que l'équipe de Rudi Garcia n'est pas encore prête. Ce que Pierre Ménès ne contredira pas, lui qui ne retient pratiquement rien de positif après cette rencontre face au SRFC...

« Il faut féliciter les Marseillais pour l'énergie et la vitesse qu'ils ont mis en seconde période. Mais on ne peut pas se satisfaire d'une telle faiblesse technique, et de la mauvaise organisation générale. L'équipe est revenue au score avec les tripes sans pratiquer un football raisonnable et raisonné... Les flops ? Pelé, qui est grandement responsable sur le but de Sarr. Et Germain. Il est tellement peu servi, que c'est dur de le mettre là, mais je ne comprends pas pourquoi Marseille n'a pas recruté un attaquant, même si l'arrivée de Strootman est une bonne chose au milieu, car Sanson ne joue pas à son poste dans une doublette devant la défense », a lancé, sur le plateau du CFC, le journaliste, qui regrette donc que Marseille soit passé à côté d'un joueur comme Balotelli...