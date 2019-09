OM : Pierre Ménès retourne sa veste sur Benedetto et il assume !

Dans : OM, Ligue 1.

Quand il est arrivé à Marseille en provenance de Boca Juniors cet été, Dario Benedetto était un inconnu pour la plupart des observateurs du championnat de France. Certains dont Pierre Ménès lui prédisait déjà un destin à la Mitroglou en raison de son âge (29 ans), de son inexpérience européenne et des récentes blessures. Mais force est de constater que l’international argentin n’a rien à voir avec son prédécesseur Grec. La preuve s’il en faut une : les quatre buts inscrits durant les trois derniers matchs par « Pipa », lequel a totalement retourné un Pierre Ménès aux anges devant les prestations du buteur phocéen.

« L’OM a livré un très bon match et se replace au classement, notamment grâce à un joueur dont je ne vais pas tarder à devenir fan. Au-delà de ses deux buts, Benedetto travaille pour l’équipe, il remise bien, il défend bien, il est très efficace dans les deux surfaces. Autant j’étais très sceptique sur le fait qu’un Argentin de 29 ans jamais contacté par un club européen et gravement blessé soit une bonne pioche, autant il est en train de me donner tort. Bravo à lui. Bravo aussi à Germain, qui évoluait à droite hier soir et qui a marqué et délivré une passe décisive. Je trouve cet OM séduisant et il me tarde de voir son prochain match, samedi au Vélodrome face à Montpellier » s’est félicité sur son blog un Pierre Ménès qui assume totalement son changement d’opinion à propos de Dario Benedetto. Un joueur qui s’est déjà mis le peuple olympien dans la poche…