OM : Le prix de Dieng en baisse, ça s’agite en L1

Par Eric Bethsy

Ouvert à une vente de Bamba Dieng, l’Olympique de Marseille a revu ses exigences à la baisse. Le club phocéen a compris que le prix initial réduisait ses chances de parvenir à un accord. Du coup, deux pensionnaires de Ligue 1 seraient à la lutte pour le transfert du Sénégalais.

Finalement, Bamba Dieng pourrait bien rester à l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas la dernière tendance évoquée par Alexandre Jacquin. Mais le journaliste du quotidien régional La Provence reste prudent et ajoute que tout pourrait changer d’ici la fin du mercato jeudi soir. Et pour cause, le club phocéen reste ouvert à une vente de son joueur. Le vice-champion de France en titre tente même de faciliter le départ de Bamba Dieng avec une baisse de prix.

Les dernières 36h de ce #MercatOM vont être palpitantes. Sur le dossier #Dieng, par exemple, la tendance, à cette heure, est finalement qu’il reste à l’#OM, malgré les intérêts prononcés de #Lorient et #Strasbourg. Mais tout peut changer très vite d’ici demain. — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 31, 2022

Ces dernières semaines, Pablo Longoria se basait sur les 25 millions d’euros payés par le Stade Rennais au Paris Saint-Germain pour Arnaud Kalimuendo. Le président marseillais estimait que son attaquant polyvalent était aussi prometteur que l’ancien Parisien. Chacun aura son avis sur cette comparaison. En attendant, aucun courtisan de Bamba Dieng n’était en mesure de payer un tel montant. C’est pourquoi l’Olympique de Marseille a revu ses exigences à la baisse, explique La Provence, sans donner le nouveau montant attendu.

Strasbourg va transmettre son offre

On apprend néanmoins que Lorient, après s’être heurté à un premier refus pour son offre de prêt, n’a pas non plus convaincu la direction olympienne avec sa proposition de transfert. Les 12 millions d’euros attendus pour le transfert d’Armand Laurienté à Sassuolo pourraient bientôt aider les Merlus à revenir à la charge. Du moins si Strasbourg, l’autre prétendant annoncé de Bamba Dieng, n’est pas parvenu à un accord avec les Marseillais d’ici là. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, une offre alsacienne devrait vite atterrir sur le bureau de Pablo Longoria.