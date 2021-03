OM : Pierre Ménès propulse Kamara chez les Bleus

Dans : OM.

Marseillais le plus performant et le plus régulier depuis le début de la saison, Boubacar Kamara a encore livré un gros match contre Lyon dimanche soir.

Omniprésent au milieu de terrain, l’international espoirs français s’impose doucement mais surement comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Ce ne sont pas ses coéquipiers qui vont dire le contraire, eux qui ont eu la chance d’assister à la progression fulgurante de « Bouba » depuis plusieurs années à Marseille. A quelques mois de l’Euro 2021 et alors que plusieurs Français rencontrent des difficultés au milieu de terrain, Boubacar Kamara se pose clairement comme un prétendant crédible à la sélection de Didier Deschamps. Interrogé dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam », le journaliste Pierre Ménès a fait savoir qu’il était prêt à tenter le pari.

« Si Kamara mérite sa place en Equipe de France ? Oui parce qu'il est très bon. Je l'ai trouvé formidable dimanche soir contre Lyon. Il est excellent. En plus j'ai trouvé qu'il avait pris de l'ampleur, qu'on l'a vu plus haut. A un moment donné, il était côté droit et puis il y est resté. Je trouve qu'il prend une vraie dimension. Alors je dis 'oui' pour ça et parce que Deschamps va commencer à avoir des problèmes au milieu de terrain. Tolisso est gravement blessé, Pogba est encore et très souvent blessé et n'offre pas des garanties formidables. Alors évidemment on ne peut pas comparer ce que fait Kamara sur un terrain et ce que font Pogba et Tolisso mais il a une chance et franchement, moi je la lui donnerais » a indiqué Pierre Ménès. A ce poste, rappelons par ailleurs que Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga sont dans une très mauvaise passe au même titre qu’Adrien Rabiot à la Juventus Turin. Plus que jamais, il y a une place à prendre pour Boubacar Kamara…