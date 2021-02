OM : Kamara, la mine d'or vendue par Eyraud ?

Dans : OM.

Dans la tempête d’une saison très agitée, certains joueurs de l’OM font preuve d’un caractère bluffant et c’est notamment le cas de Boubacar Kamara.

Que ce soit en défense centrale ou au milieu de terrain, l’international espoirs français est sans doute le meilleur joueur de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Plus grosse valeur marchande de l’effectif, « Bouba » comme il est affectueusement surnommé à Marseille, n’a toutefois plus qu’un an et demi de contrat au compteur. Pour la direction olympienne, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria en tête, il est absolument capital de prolonger Boubacar Kamara… ou alors se résoudre à le vendre dès cet été pour ne pas manquer une vente colossale, qui dépasserait sans doute les 40 ME.

Mais selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, une prolongation de Boubacar Kamara à Marseille n’est pas vraiment à l’ordre du jour, bien que Pablo Longoria ait amorcé les discussions avec les représentants du minot de l’OM il y a quelques semaines. « Pourrait-il rempiler de nouveau ? Cela paraît très improbable, d’autant qu’il est certainement la meilleure valeur marchande de l’effectif et qu’il paraît vouloir grandir ailleurs » explique le quotidien national, intimement persuadé que Boubacar Kamara sera vendu par l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Avec Pape Gueye ou encore Olivier Ntcham, le club phocéen s’est déjà préparé au départ de Kamara avec des joueurs jeunes et prometteurs à ce poste. Mais nul doute que pour les supporters, ce futur transfert sera une véritablement souffrance, cela faisait si longtemps qu’un joueur formé au club n’avait pas atteint un tel niveau sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.