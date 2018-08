OM : Njie n’était vraiment pas le bienvenu au Portugal

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Annoncé au Sporting Portugal depuis plusieurs jours, Clinton Njie est finalement rentré sur Marseille, mercredi.

Et pour cause, les deux clubs ont évoqué des désaccords ayant empêché la finalisation de l’opération. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe fait la lumière sur ce feuilleton rocambolesque. « L'entraîneur portugais José Peseiro voulait vraiment Njie, et lui avait même téléphoné ces derniers jours » explique le quotidien national, avant d’évoquer la position des dirigeants du Sporting. Une position bien différente de celle de José Peseiro…

« Mais ses dirigeants étaient sceptiques, au point qu'il n'y avait personne pour l'accueillir à son arrivée au Portugal. Une fois la visite médicale passée, ils ont évoqué un souci à un genou opéré en 2015 pour le renvoyer à Marseille ». Un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui pensait bien se séparer du gros salaire de Clinton Njie (200.000 euros de salaire brut mensuel) pour faire de la place à Nemanja Radonjic. Néanmoins, La Provence rassure les supporters : le faux transfert de Clinton Njie ne remet pas en cause l’arrivée du Serbe de 22 ans, lequel signera à Marseille après son match retour de barrage européen face à Salzbourg, mercredi prochain.