OM : Pierre Ménès met Thauvin et Payet dans le même sac

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a dévoilé de nouvelles précisions sur les relations polaires entre Dimitri Payet et Florian Thauvin.

Les deux stars de l’Olympique de Marseille ne peuvent plus se voir en peinture, la faute à une guerre d’egos assez risible. Quoi qu’il en soit, c’est le staff d’André Villas-Boas et les supporters olympiens qui font les frais de cette rivalité peu glorieuse, avec des résultats catastrophiques depuis la fin de l’année 2020. Invité à s’exprimer sur le sujet, Pierre Ménès s’est montré totalement objectif, malgré sa proximité avec Dimitri Payet. Pour le journaliste de Canal +, les deux hommes ont des torts dans cette affaire où il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Au-delà de taper logiquement sur Dimitri Payet et sur Florian Thauvin, le consultant du Canal Football Club a condamné la communication d’André Villas-Boas, qui a mis un véritable coup de projecteur sur les relations glaciales entre ses deux attaquants en conférence de presse à la veille du déplacement à Monaco…

« Thauvin et Payet sont responsables des mauvais résultats actuels de l’OM car ce sont les deux meilleurs joueurs offensifs de Marseille. Maintenant, j’avoue que je ne comprends pas la communication de Villas-Boas. Je ne vois pas l’intérêt de sortir cette phrase, je ne vois pas l’intérêt de pointer du doigt ces deux joueurs face aux supporters. Cela veut dire qu’il se dédouane, du genre « je ne peux rien faire, les deux mecs ne se parlent pas ». Mais ce n’est pas top… Honnêtement, j’aime bien les mecs qui disent ce qu’ils pensent mais il aurait dû botter en touche sur ce sujet. Après, que Payet et Thauvin ne s’apprécient pas, c’est de notoriété publique. Mais bon, Payet a quand même fait une passe décisive à Thauvin pour la victoire de l’OM au Parc des Princes. Il faut arrêter de croire que les équipes de foot, c’est une colo où les 25 mecs de l’équipe partent tous ensemble en vacances à Ibiza. Le problème de Thauvin, je pense que c’est quand même un an sans jouer l’année dernière, il n’a plus la tête à Marseille… Payet, pour moi, il est évident que c’est un problème physique, ça se voit à l’œil nu » a jugé Pierre Ménès, pour qui personne n’est à épargner dans cette affaire, de Florian Thauvin à Dimitri Payet en passant par André Villas-Boas…