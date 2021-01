OM : Payet ? Un traitre pour Florian Thauvin

Dans : OM.

Situation tendue à l’OM, où les joueurs règlent leurs comptes alors que les défaites s’enchaînent.

L’absence de supporters empêche peut-être la bulle d’éclater, mais les joueurs se sont dits leurs quatre vérités ces derniers jours, et c’est allé très loin. Les tensions sont à la fois sportives et financières. Sur le terrain, Dimitri Payet a, devant tout le monde, reproché à Florian Thauvin son jeu trop égoïste à ses yeux, laissant entendre qu’il ne pensait qu’à ses stats en vue de se faire mousser alors qu’il est en fin de contrat. Un thème sur lequel n’a pas rebondi le champion du monde, qui a en revanche lâché ce qu’il avait sur le coeur. Et cela date de l’été dernier, quand Dimitri Payet a surpris tout le monde en prolongeant à l’OM tout en lissant son salaire, avec une reconversion au bout.

« J’ai quelque chose à te reprocher. Je n’ai pas apprécié que t’ailles négocier avec le président dans notre dos pour baisser ton salaire. J’ai pris ça comme une trahison », a expliqué Florian Thauvin dans des propos rapportés par L’Equipe. Cette signature surprise de Payet a en effet, selon le quotidien sportif, totalement ruiné les discussions de certains joueurs avec la direction en vue d’une prolongation avec revalorisation salariale. Difficile d’obtenir une rallonge quand l’un des cadres du club accepte de baisser son salaire sur les deux saisons suivantes. La guerre froide est donc en cours à l’OM et André Villas-Boas n’a clairement plus les armes pour remettre son équipe dans le droit chemin, alors que ses leaders se font la tête, au point d’avoir du mal à jouer ensemble sur le terrain.