OM : Pierre Ménès l'annonce, cet OM-là va accrocher le podium

Dans : OM, Ligue 1.

Vainqueur d’Amiens dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est revenu à un point seulement de Montpellier et du LOSC. Autant dire qu’avant la réception de Reims au Stade Vélodrome dimanche prochain, l’équipe de Rudi Garcia s’est idéalement replacée. De quoi imaginer une place sur le podium à la trêve hivernale ? Cela ne fait presque aucun doute selon Pierre Ménès. Sur son blog, le journaliste de Canal Plus a confié qu’il ne serait pas surpris de voir l’OM dans le top 3 de la Ligue 1 mi-décembre.

« Les joueurs de Garcia ont touché la barre par Germain et Payet a vu le penalty qu’il avait lui-même obtenu être joliment détourné du pied par Gurtner, avant que Thauvin ne mette son équipe à l’abri en signant un triplé. Cela fait désormais 10 buts pour le champion du monde, qui est incontestablement l’homme providentiel de l’OM dans la mesure où les avants-centres de l’équipe ne marquent pas et ne jouent même quasiment plus. Cette victoire replace Marseille dans le haut du tableau avec un calendrier à venir abordable. On peut donc s’attendre à voir l’OM finir les matchs allers sur le podium » a expliqué un Pierre Ménès plutôt séduit par ce succès marseillais, qui ne souffre d’aucune contestation, notamment après une deuxième mi-temps largement dominée.