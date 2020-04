OM : Eyraud en action pour faire baisser les salaires à Marseille !

Dans : OM.

Le président de l'Olympique de Marseille souhaite rapidement faire changer d'avis les joueurs qui ne sont pas favorables à une baisse des salaires.

Du côté de Marseille certains joueurs ne sont pas très chauds pour accepter une baisse des salaires au moment où l’OM traverse une crise inédite et historique, comme l’ensemble des clubs de football. Et si les footballeurs phocéens ne sont pas les seuls en Ligue 1 à ne pas vouloir faire un gros effort financier, l’impact de cette décision prend évidemment du relief en raison de la popularité de l’Olympique de Marseille. Car même si les cadres du vestiaire ont essayé d’aboutir à un consensus général, cela n’est pas encore le cas ce lundi et c’est pour cela que Jacques-Henri Eyraud, qui a de multiples soucis à régler, veut rapidement régler cette situation très impactante pour les finances d’un club déjà en situation très délicate.

Selon La Provence, le président de l’OM souhaite désormais accélérer et obtenir un accord rapidement, et pourquoi pas dès cette semaine. « Avec Baptiste Viprey, directeur administratif et financier, Eyraud tente de trouver des solutions pour minimiser les conséquences de cette période inédite aux conséquences insoupçonnées mais forcément dramatiques. Outre le chômage partiel, il va négocier avec ses joueurs pour qu'ils acceptent des baisses provisoires de salaire. Tous ne seraient pas très emballés par cette perspective et le sujet devrait être débattu ces jours-ci », explique le quotidien régional. Si l’UNFP et les clubs ont trouvé les termes d’un accord salarial, cet accord n’est pas applicable de force. Autrement dit, chaque club doit essayer de convaincre son effectif que c’est une solution convenable pour tout le monde. Bon courage quand même à Jacques-Henri Eyraud et ses collègues présidents.