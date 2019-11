OM : Pierre Ménès kiffe le panache de Marseille

Dans : OM.

Dimanche après-midi, Marseille a obtenu une victoire précieuse au Stade Vélodrome face à Lille (2-1). Et si tout n’a pas été parfait techniquement, l’équipe de Villas-Boas a fait preuve d’un certain panache…

La seconde période a par exemple été très rythmée. Et pour s’imposer, l’Olympique de Marseille a fait preuve de caractère. Cela tranche avec les deux derniers matchs contre Monaco et le PSG en Ligue 1. Et pour Pierre Ménès, un homme est à féliciter avant les autres : André Villas-Boas. Car selon le journaliste de Canal Plus, le technicien portugais parvient à faire beaucoup avec peu. Une sacrée performance dans un club avec une telle pression…

« Marseille a gagné un match très rythmé mais pas très abouti sur le plan technique (…) Côté marseillais, on peut se féliciter des choix de Villas-Boas, qui fait beaucoup avec très peu. C’était une bonne idée de placer Kamara en sentinelle à la place de Strootman. L’OM était plus compact, mieux organisé. Alors c’est sûr, ce n’était pas brillantissime devant. Après des débuts en fanfare, Benedetto traverse le désert et puis bon, Payet à gauche ce n’est définitivement pas ça. Mais à l’arrivée, l’OM qui n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matchs se retrouve au pied du podium. De toute façon, je crois qu’il va falloir s’habituer au fait que tout sera possible pour pratiquement tout le monde jusqu’à la fin de ce championnat » a souligné le journaliste, pas encore en feu devant les matchs de l’OM. Mais qui a apprécié l’état d’esprit et l’intensité de l’équipe d’AVB face au LOSC…