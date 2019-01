OM : Pierre Ménès hallucine devant le mercato blanc de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pas capable de battre Andrézieux en 32es de finale de la Coupe de France il y a une semaine, l’Olympique de Marseille a concédé le match nul face au 19e de Ligue 1 dimanche soir au Stade Vélodrome (1-1 contre Monaco). Une situation sportive inquiétante, d’autant que le club phocéen ne peut pas s’appuyer sur un buteur en état de grâce pour sortir de la crise. Et pour cause, Marseille fait toujours la cour à Mario Balotelli pour renforcer son attaque, sans pour autant parvenir à trouver un accord avec l’international italien.

Ce qui donne un mercato blanc et des prestations insipides avec Lucas Ocampos à la pointe de l’attaque. Une situation presque scandaleuse pour Pierre Ménès, qui estime par exemple que Marseille aurait pu se positionner pour récupérer Michy Batshuayi en prêt cet hiver. « Que fais l’OM ? Ça fait deux mercatos qu’ils nous agitent le polichinelle Balotelli, mais qu’est-ce qu’ils font ? Dans le dossier Batshuayi, ça doit être un prêt car il est sous contrat avec Chelsea. Si l’OM n’est même pas foutu de faire un prêt, alors là… » a lâché Pierre Ménès, un brin désespéré pour les supporters phocéens sur Canal Plus. Reste à savoir si Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta parviendront à faire mentir le chroniqueur de la chaîne cryptée d’ici le 31 janvier…