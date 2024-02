OM ‍: Payet a dupé Marseille, la supercherie dénoncée

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Dimitri Payet n'avait pas été conservé par l'OM, au grand dam de certains de ses fans. Aujourd'hui à Vasco de Gama, l'ancien international français se régale.

Dimitri Payet n'a pas forcément connu la fin souhaitée à l'OM. Peu utilisé sous les ordres d'Igor Tudor, le milieu de terrain a préféré partir. Et il a pris son courage à deux mains en allant tenter une expérience au Brésil du côté de Vasco de Gama. Si quelques doutes pouvaient être émis sur son niveau de jeu, force est de constater que Payet se donne tous les moyens possibles de réussir son aventure. Alors que son poids était critiqué à l'OM, ce n'est plus du tout un sujet pour Vasco de Gama. L'allure de l'ancien joueur de West Ham est juste parfaite. De quoi donner d'énormes frustrations à certains supporters phocéens.

Payet, un comportement qui ne passe pas chez les fans de l'OM

Tous les Payetistes qui nous insultaient quand on parlait de 7 à 10 kg en trop, qui évoquaient la "morphologie" du joueur... vous en pensez quoi de votre starlette qui a fait en 6 mois pour Vasco les efforts qu'il n'a jamais fait pour l'OM ? Aucune haine ? https://t.co/dCTknNXq2N — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE 🌐Ⓜ️ (@planetom13) February 26, 2024

Sur X, le compte PlanetOheme a en effet pesté contre le joueur français, accusé de n'avoir pas sciemment fait les bons efforts pour être à son top à l'OM. « Tous les Payetistes qui nous insultaient quand on parlait de 7 à 10 kg en trop, qui évoquaient la "morphologie" du joueur... vous en pensez quoi de votre starlette qui a fait en 6 mois pour Vasco les efforts qu'il n'a jamais fait pour l'OM ? Aucune haine ? (...) Moi j'ai une immense frustration et une immense colère de voir ce joueur avoir fait la moitié de sa carrière en surpoids ou en ayant lâché mentalement vu ce qu'il avait dans les pieds », a notamment posté le fan de l'OM, conscient du gâchis qu'était Payet à Marseille sur la fin de son aventure. A noter que Payet pourrait en revanche faire son retour à l'OM à l'issue de la fin de sa carrière. Un poste de dirigeant pourrait lui être proposé, ce qu'il aimerait bien accepter. En attendant, le Réunionnais a toujours connu des fluctuations sur la balance, et a aussi connu les sommets avec Marseille lors de l'époque Marcelo Bielsa, où il était affuté comme jamais et décisif dans quasiment tous les matchs.